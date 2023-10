Fabrizio Corona: «Anche Tonali e Zaniolo scommettono». Poi annuncia: «È venuta a prendermi a casa la polizia, vado in questura»

Fabrizio Corona, l'annuncio su Instagram: «Anche Tonali e Zaniolo scommettono». Lo ha reso noto l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, attraverso il proprio sito Dillinger News su Instagram, dopo aver già anticipato l’indagine sullo juventino Fagioli. «Alle 18 le prime prove sui calciatori coinvolti - ha aggiunto Corona, sempre sui social -. Nel corso della prossima settimana tutte le prove e i documenti con audio e nomi». Corona ha inoltre rivelato che l'ex giallorosso scommetteva sulle partite della Roma quando stava in panchina. Queste le dichiarazioni di Corona: «U​n informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima».

L'ex milanista Sandro Tonali da questa estate gioca in Premier League con il Newcastle, sempre in Inghilterra (all'Aston Villa) gioca l'ex romanista Zaniolo, reduce dall'esperienza in Turchia con la maglia del Galatasaray. Entrambi i giocatori attualmente sono in ritiro con la Nazionale azzurra a Coverciano in attesa del match di qualificazione agli Europei contro Malta.