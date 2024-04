Lazio-Hellas Verona 1-0, le pagelle: decisivo l'ingresso di Zaccagni. Bene Tudor, ma Isaksen in quel ruolo non convince

di Andrea Iustulin

Allo stadio Olimpico la Lazio conquista tre punti fondamentali contro l'Hellas Verona per continuare a sperare nella Champions League. Decisivo l'ingresso di Mattia Zaccagni che trova la rete decisiva al 72' per l'1-0 finale.



La Lazio c'è ancora: 1-0 sul Verona grazie all'ex Zaccagni e rilancio per l'Europa

PAGELLE

MANDAS 6,5 Una uscita da brividi e un miracolo a tenere il vantaggio su un colpo di petto di Coppola ravvicinato. Il greco conferma il buon momento di forma.

PATRIC 6,5 Pulito e preciso in fase di marcatura e prezioso quando deve impostare come un mediano arretrato. Lo spagnolo si conferma un valore aggiunto per i biancocelesti.

ROMAGNOLI 6 Guida la linea difensiva senza affanni contro un avversario che raramente si affaccia in avanti.

CASALE 5,5 Prova a giocare sempre di anticipo ma risulta spesso falloso finendo con il cartellino giallo. (Dal 15'st Pedro 6 Spreca la palla del vantaggio appena entrato in campo e colpisce un palo direttamente da punizione).

ISAKSEN 5 Si mette a disposizione del tecnico in un ruolo inedito per sfruttare l'opportunità. Deve coprire tanto campo per fare la doppia fase e gli costa in lucidità al momento della conclusione. (Dal 15'st Zaccagni 7 Impatto decisivo per il match andando a rompere l'equilibrio e trovando la seconda rete consecutiva contro la sua ex squadra).

GUENDOUZI 6,5 Muscoli e aggressività al servizio dei compagni, copre le spalle agli attaccanti e guida la carica per cercare i tre punti.

KAMADA 5,5 Tanti errori per il giapponese che non riesce a garantire il valore aggiunto, unico spunto interessante a metà ripresa vanificato da Pedro.

MARUSIC 6,5 Intraprendente sulla corsia mancina dove ingaggia un duello interessante con Tchatchoua, il suo rendimento non cala quando viene spostato nel terzetto difensivo.

FELIPE ANDERSON 6,5 Il taglio al piede lo tormenta, fatica ad ingranare ma appena si accende diventa pericoloso. Una impercettibile deviazione di Montipò gli nega la gioia del gol. (Dal 42'st Vecino 6 Pochi minuti per amministrare il vantaggio).

LUIS ALBERTO 6,5 Svaria per tutto il campo per impostare la manovra biancoceleste, non è un caso che il vantaggio arriva dal suo piede che pesca in profondità Zaccagni. (Dal 31'st Hysaj 6 Sta conquistando la fiducia di Tudor).

CASTELLANOS 5,5 Un passo indietro rispetto alla doppietta con la Juventus, non riesce mai a farsi largo nella difesa veneta. Una sola occasione calciata addosso a Montipò. (Dal 42'st Immobile 6 Una manciata di minuti in attesa del triplice fischio).

