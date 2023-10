Bruce Willis, peggiorano le sue condizioni. Un amico: «Ha perso la gioia di vivere e non parla quasi più»

di Redazione web

Peggiorani le condizioni di salute di Bruce Willis. Il divo di Hollywood, dal 2022, sta combattendo contro una patologia di carattere neurologico, l'afasia, che non ha cura ed è progressiva; a parlare dell'attore di tanti film d'azione è stato Glenn Gordon Caron, sceneggiatore, che sulle pagine del NY Post, ha parlato delle condizioni di salute dell’amico, costretto a ritirarsi dal cinema. Secondo le parole dello scrittore Willis non sarebbe più in grado di parlare, eppure è convinto che lo riconosca, visto che sono amici dagli anni Ottanta e che una volta al mese si reca in casa sua.

Senza gioia

Lo sceneggiatore rivela che Bruce Willis, oggi 68enne, sta perdendo la gioia di vivere, oltre alle capacità linguistiche: «Parlo con lui e con la moglie Emma e ho la sensazione che capisca chi sono per i primi tre minuti - ha raccontato Caron al New York Post - .

Amava la vita

Caron aggiunge che Willis era un uomo entusiasta della vita, pieno di gioia di vivere «amava la vita e cercava di viverla al massimo e adorava svegliarsi al mattino. Quindi l’idea che ora lui veda la vita come attraverso una zanzariera, ha molto poco senso. È davvero un ragazzo straordinario».

