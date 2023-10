Kate Middleton e la passione segreta della principessa Charlotte: cosa ha confessato a una bambina

Kate Middleton ha visitato un centro per rifugiati ucraini dove vengono raccolti aiuti da inviare al Paese impegnato nel conflitto con la Russia. La Principessa del Galles ha parlato con una bambina della passione della principessa Charlotte, la figlia di Kate, per il canto. L'incontro al centro comunitario Vsi Razom a Bracknell ha emozionato i sudditi che hanno condiviso le foto della principessa sui social.

‘Vsi Razom’ means ‘All Together’ in Ukrainian, and the Vsi Razom Community Hub in Bracknell lives up to its name pic.twitter.com/thaTkHxhlO