George, suo il biglietto di auguri per il compleanno più costoso di sempre: 150mila euro. Ecco perché

Il principe George, per il suo primo compleanno, ha ricevuto il biglietto di auguri più costoso di sempre: circa 150mila euro. La famiglia reale e le celebrità sono solite ricevere regali molto costosi o magari oggetti rari e di lusso, ma in questo caso si tratta di qualcosa di completamente diverso.

Il principe ha ricevuto un cappotto di pelliccia vera, uno skateboard, una barca in miniatura e un regalo da 20mila euro dal nonno, Re Carlo. Il gesto inaspettato è arrivato da una compagnia aerea, Hangar8: in occasione dei festeggiamenti, hanno ridipinto il jet privato Bombardier Challenger scrivendoci sopra "Tanti auguri principe George".

Il futuro del principe George

In un'intervista rilasciata all'Oxford Mail, il direttore marketing Janus Kamradt ha dichiarato: «È stato molto divertente, siamo davvero orgogliosi di come è venuto. Quattro persone hanno speso un mese a dipingerlo, hanno lavorato davvero duro. Purtroppo non possiamo far volare il jet a Kensington Palace per il principe George, quindi abbiamo pensato di fare una foto e mandargliela come biglietto di auguri».

Il costo stimato per l'operazione è stato di circa 150mila euro, il che lo rende il biglietto di auguri più costoso della storia.

Janus Kamradt ha affermato che, oltre a voler fare qualcosa di speciale per il principe George, sperava che il "biglietto" potesse essere di ispirazione e spingerlo a perseguire una carriera nell'areonautica: «Per adesso è ancora giovane, ma chissà, magari un giorno diventerà un pilota come suo padre e suo nonno e si ricorderà di noi».

Air Cadets

Da quanto è emerso negli ultimi anni, il desiderio di Kamradt potrebbe realizarsi. Infatti, mamma Kate ha dichiarato al cadetto Lucy Conder, durante un evento, che il principe George «è ossessionato dagli Air Cadets e vorrebbe farne parte», ma dovrà aspettare di compiere 12 anni.

