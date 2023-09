Il principino George ha un'ossessione: «Non riesce a farne a meno». Cosa è disposta a fare mamma Kate per lui

di Redazione web

Cosa non farebbe una mamma per il proprio figlio, per renderlo contento e felice, soprattutto quando si tratta del principe d'Inghilterra, futuro erede al trono? Kate lo sa molto bene. Nonostante tra lei e il marito, il principe William, il genitore più severo sia lei, spesso si addolcisce per i suoi piccoli e cerca di fare in modo che non manchi nulla, soprattutto al primogenito.

George, nell'ultimo periodo, sembrerebbe aver sviluppato un'ossessione molto particolare per il succo di frutta alla mela, ma solo ed esclusivamente se fatto in casa. Un palato sopraffino a cui mamma Kate deve correre in aiuto per rendere felice il figlio. Come? Con uno "scambio di merci".

Andiamo a capire meglio cosa è disposta a fare mamma Kate e principessa del Galles per i suoi piccoli.

Kate e William, l'offerta di lavoro che non ti aspetti: «È un'opportunità unica»

Harry, il fratello William non ha dimenticato il suo compleanno: ecco cos'ha fatto (nonostante il silenzio social)

Kate e il miele fatto in casa

Il principe George ha assaggiato il succo di mele fatto in casa durante una gita con i suoi compagni di scuola da un suo amichetto.

Una volta tornato a casa, (a Kensington Palace) George ha chiesto alla mamma di poter avere di nuovo quel succo e di chiamare la mamma del suo amico di scuola per farsi spiegare come fa a farlo. Kate ha voluto informarsi e, una volta parlato con l'altra mamma, le due sono giunte ad un accordo: la signora produrrà il succo di mele per George e in cambio la principessa Kate la ringrazierà regalandole il miele fatto in casa da lei. Cosa non si fa per rendere felici i propri figli!

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA