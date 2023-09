George, l'esame per entrare nel college dei re blocca mamma Kate: non parte con William

Un appuntamento che era ormai una tradizione per Kate, ovvero la partecipazione alla cerimonia degli Earthshot Prizee Awards, un premio (e un milione di sterline) per le cinque persone che, ogni anno, si sono distinte per il loro contributo nell'ambito ecologico.

La sua assenza è iniziata come indiscrezione, ma ora sappiamo essere realtà: la principessa del Galles, che in passato non era mancata agli appuntamenti del 2021 a Londra e del 2022 a Boston del premio per l'ambiente promosso dal principe William, resterà questa volta a Windsor anziché partecipare alla cerimonia a Singapore del 7 novembre.

