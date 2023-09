Kate Middleton, il blazer rosso low cost (di Zara) non passa inosservato: regina del riciclo chic

di Redazione web

La principessa Kate è stata definita la regina del "riciclo chic" dai media inglesi perché cerca sempre l'occasione giusta per poter riproporre outfit e look già indossati, con eleganza e portamento. È il caso del blazer rosso, firmato Zara, che lei aveva già indossato precedentemente in altre occasioni ufficiali o meno.

La principessa del Galles ha trascorso la giornata di oggi, 27 settembre, all'Orchards Centre di Sittingbourne, un centro dedicato a bambini con esigenze speciali. Lo scopo della visita della principessa Kate era quello di conoscere il lavoro della National Portage Association, un servizio educativo di visite domiciliari per bambini dalla nascita fino all’età prescolare in tutta l’Inghilterra e il Galles.

Andiamo a scoprire il look scelto da Kate per ques'occasione così speciale.

Il look di Kate

Kate ha scelto di abbinare al blazer rosso di Zara, dal costo di 57 euro, un semplice pantalone nero a sigaretta e soprattutto un paio di pratiche ballerine. I lunghi capelli castani sono stati raccolti in un elegante chignon basso, un outfit comodo, ma sempre perfetto per le occasioni a cui partecipa.

Il blazer già indossato

Il blazer rossi di Zara è stato uno dei capi preferiti della principessa, tanto da usarlo almeno una volta l'anno. Nel 2021 lo aveva scelto per assistere alla partita dell'Inghilterra allo stadio, insieme a William e George; nel 2022, invece, l'ha indossato durante la sua visita in Danimarca.

