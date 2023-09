William si è dimenticato del compleanno di Harry? La risposta alimenta le polemiche, cosa succede a Corte

Il principe Harry ha da poco festeggiato 39 anni, durante gli Invictus Games a Dusseldorf, in Germania, insieme a sua moglie Meghan Markle. Ma anche un'occasione di festa come il compleanno è in grado di alimentare le polemiche all'interno della Royal Family. Il motivo? Tanti sudditi si sono chiesti se il principe William e loro padre, re Carlo III, abbiano fatto o meno gli auguri a Harry, visti i rapporti tesi e ridotti quasi a zero tra i tre.

Un caso che è montato così tanto da giungere fino all'orecchio del principe William che ha voluto rispondere in prima persona. Ecco cosa ha detto.

Harry, il fratello William non ha dimenticato il suo compleanno: ecco cos'ha fatto (nonostante il silenzio social)

Il principe William ha dimenticato il compleanno di Harry?

Alcuni hanno deciso di chiedere direttamente i protagonisti del giallo di Corte. Mentre passeggiava nella tenuta di Sandringham, re Carlo, ha rassicurato i fan di non aver dimenticato il compleanno di Harry, ma non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.

Anche il principe William ha assicurato ai presenti che non aveva dimenticato il compleanno di suo fratello ma, anche lui, non ha fatto dichiarazioni pubbliche al riguardo. Intanto, gli account ufficiali social di Buckingham Palace hanno omesso di menzionare il principe Harry, affermando che ora inviano auguri di compleanno pubblici solo a coloro che sono "soci lavoratori senior".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 15:32

