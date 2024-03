Micol Olivieri e il trauma agli occhi da piccola: «Un black out totale, ricordo solo la faccia terrorizzata di mia madre ed io che urlo...»

di Cristina Siciliano

Superare un trauma oculare non è così semplice. Lo sa bene Micol Olivieri, ex attrice della serie televisiva I Cesaroni, che in un video pubblicato nelle sue Instagram stories ha spiegato qual è stato il trauma avuto da piccola e per il quale ha un rapporto delicato con gli occhi ancora oggi che si dedica a pieno alla sua carriera da influencer.

La rivelazione di Micol Olivieri

«Mi sono fatta togliere finalmente la ciglia incarnita che avevo sulla palpebra», ha spiegato Micol Olivieri. «Però io ho un rapporto delicato con gli occhi perché da piccola ho avuto un trauma.

L'ex attrice ha aggiunto: «Il giorno dopo i miei genitori mi portano all'ospedale Oftalmico a Roma e mi dicono che avevo una scheggia di ferro nell'occhio. Io mi ricordo quella scena con un black out totale, non ricordo neanche se mi avessero fatto male oppure ero solo terrorizzata. Mi ricordo solo la faccia terrorizzata di mia madre ed io che urlo come una pazza».

