Micol Olivieri, il post di auguri per il 2024 è un augurio per tutte le donne: «Prendetevi la felicità da sole»

di Cristina Siciliano

È giunta l'ora di fare gli auguri di buon anno alle persone care, amici, parenti e, naturalmente ai follower di Instagram. Proprio quello che nelle ultime ore, si è impegnata a fare Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni. Micol Olivieri ha scelto di dedicare un messaggio di augurio alle donne attraverso le sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

Micol Olivieri su Instagram

«Con il nuovo anno imparatevi a prendere la felicità da sole - ha scritto Micol Olivieri su Instagram -. A non pretendere che sia responsabilità degli altri ma solo compito vostro. A non dipendere dal tempo, dalle attenzioni e dagli uomori degli altri, ma di curare il vostro cammino.

L'ex attrice ha aggiunto: «Ed infine smettete di lamentarvi delle cose che non vanno, non cambieranno certo così. Se siete infelici è perché non avete avuto il coraggio di mettervi in discussione e di cambiare le cose da sole. Le cose grandi ai grandi. Ed aggiungerei, ai coraggiosi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 19:40

