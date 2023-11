Micol Olivieri in lacrime, per gli hater è tutta rifatta: «Vivete di pregiudizi, la cattiveria non la tollero»

di Cristina Siciliano

Quando potremo dire basta agli hater e ai loro tabù? I social spesso amplificano enormemente la portata dei messaggi d'odio degli hater. E in queste ore la vittima di questa avvilente faccia del web è Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, proprio lei che nelle ultime ore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in risposta alle critiche ricevute dagli hater. L'ex attrice è finita in questo vortice a causa del suo aspetto fisico. Il motivo? Gli hater ritengono che sia totalmente «rifatta». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Micol Olivieri

«Stamattina ho fatto quello che non faccio mai e ho cliccato sui commenti di un articolo sul web che mi riguardava e sono caduta.

L'ex attrice ha aggiunto: «Alcune mattine mi sento più fragile e in quei giorni io il peso della cattiveria non riesco a sorreggerlo. Ma quante ragazze volete far piangere nella nostra vita?».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA