Micol Olivieri, dalla villa in campagna al nuovo quartiere: ecco dove vive ora Alice de «I Cesaroni»

Micol Olivieri, conosciuta per aver interpretato Alice nella serie I Cesaroni, nelle ultime ore ha voluto raccontare ai suoi fan di dove ha vissuto ed è cresciuta. L'attrice è sposata con Christian Massella ed è mamma di Arya, 9 anni, e Samuel, 6 anni. Lì dove è cresciuta, Micol, ha parlato di periferia, semplicità, sogni, e soprattutto familiarità nei quartieri popolari di Roma. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Vi racconto questa cosa per farvi capire qualcosa in più di me - ha sottolineato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories - Io sono nata in una villa in campagna e per questo mi porto dietro questa grande esigenza di stare all'aria aperta e di stare a contatto con gli animali e la natura. Però c'è un altro lato di me che mi ha visto crescere in un quartiere popolare di Roma».

L'ex attrice ha continuato: «I quartieri popolari di Roma è come se fossero un po' la prolunga di casa vostra ti abbracciano così forte perché lì tutti si conoscono. Quindi io sono cresciuta così. Sono sincera è stato un quartiere che alcune volte mi è stato stretto però non mi sono mai chiusa nel quartiere borgata. Ovviamente ogni realtà popolare ha anche delle grandi limitazioni. Alla fine con Christian ci siamo trasferiti in questo quartiere residenziale che è molto diverso da quello dove sono cresciuta io. Mi sono fatta delle nuove abitudini però la cosa che mi manca è il calore dei negozianti.

