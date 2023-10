Micol Olivieri bacchetta le fan: «Non vi frega un ca**o della sicurezza in strada per le donne»

di Redazione Web

L'inverno è alle porte. Ma a rendere più buia del solito la stagione in arrivo, con gli effetti già evidenti, è la paura delle donne. «Ho paura, mi accompagni?». Una domanda che prima o poi chiunque si è sentito rivolgere, soprattutto se a farla è una donna. Purtroppo a Milano è sempre più allarme sicurezza. E la cartina di tornasole del disagio è l'ondata di denunce che ormai sta travolgendo i social, TikTok in particolare. A tale proposito, Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, ha chiesto «unione e condivisione di pensieri» alle sue fan.

L'ex attrice ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha dato sfogo alle sue considerazioni in merito a tale argomento. Micol ha condiviso particolarmente l'idea di «denunciare attraverso i social». Tuttavia, proprio nelle ultime ore, non vedendo alcuna reazione da parte delle sue fan, Micol Olivieri ha pubblicato un altro video nelle sue Instagram stories dove si è mostrata particolarmente amareggiata. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Ci rivediamo qui con un'amara e dolorosa consapevolezza - ha sottolineato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -.

L'ex attrice ha aggiunto: «Ma poi ammettiamolo: se vi avessi parlato dei due che vanno a fare l'intervista in televisione o del nuovo blush o del mascara che mi mette in ordine i capelli vi sarebbe interessato molto di più. Non ci lamentiamo se gli altri non fanno nulla, perché in primis ci perdiamo nelle ca****e noi. Non ci lamentiamo se gli altri non fanno niente per noi se noi in primis non muoviamo il cu*o. Da quando le cose si muovono per noi donne se non siamo noi a fare qualcosa?».

