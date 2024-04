Alba Parietti, operato il cagnolino Venghi dopo l'incidente: come sta ora. Lei: «Sono tremendamente triste»

di Cristina Siciliano

Alba Parietti nei giorni scorsi ha parlato della brutta disavventura: lei e il suo cane sono stati vittima di un incidente. «Per alcuni sono solo cani, per me è un figlio che ho accolto in casa da quasi quindici anni - aveva raccontato Alba Parietti nei giorni scorsi -. Lui è ricoverato in attesa di essere operato, ha diverse fratture e io sono tremendamente triste». L'operazione per Venghi è finalmente arrivata e proprio nelle ultime ore la conduttrice ha raccontato ai suoi follower quali sono le condizioni del suo cane dopo l'operazione.

Come sta Venghi

«Venghi è stato operato e fortunatamente è andato tutto bene - ha scritto Alba Parietti su Instagram -.

Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini ha poi condiviso un video nelle sue Instagram stories che riprende il momento in cui Venghi si prepara per uscire dalla clinica. «Siamo qui in attesa che ci riportino il degente da riportare a casa con tanto di medicinali e istruzioni per l'uso. Andrà seguito parecchio». Venghi nel video si mostra attivo e felice di tornare a casa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA