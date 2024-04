Fabio Trentin morto, Alba Parietti lo ricorda così: «20 anni di amicizia, si sentiva la tua presenza»

di Cristina Siciliano

«Sapere che non ci sei più mi farà sentire un po' più sola in questo mondo». Con queste parole Alba Parietti ha dato l'ultimo addio al suo amico Fabio Trentin, 65 anni, ex giocatore di rugby e noto architetto, che si è spento nelle ultime ore.

rentin ha indossato anche la maglia della nazionale per ben cinque volte e poi dopo aver chiuso con il rugby si è dedicato agli studi di architettura a Venezia.

Il ricordo di Alba Parietti

«Caro Fabio Trentin, mi è arrivata l'orribile notizia che te ne sei andato dagli amici del nostro mitico gruppo anni 90 - ha scritto Alba Parietti sul suo profilo Instagram -.

La conduttrice ha aggiunto: «Grande gusto, lavoratore ironico, ti fingevi cinico e sarcastico, ma c’eri per tutti noi, c’eri sempre con il gusto della presa in giro, ma sapevi volere bene. Si sentiva la tua presenza. Sapere che non ci sei più, anche se non ci si sentiva e vedeva da un po’, mi farà sentire un po’ più sola in questo mondo dove gli amici degli anni più belli della nostra vita, troppo spesso se ne sono andati».

«Che peccato Fabio che te ne sia andato così giovane, che cosa ingiusta - ha concluso Alba Parietti -. Siamo stati amici e i sentimenti di amicizia restano nel cuore. Vicina ai tuoi figli e ai tuoi cari».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 11:03

