Il Volo, Alba Parietti: «Li ho visti litigare a Sanremo». Cosa è accaduto nel backstage dell'Ariston

di Dajana Mrruku

Non sembra esserci pace per i ragazzi de Il Volo. Gianluca, Piero e Ignazio stanno attraversando momenti molto complicati a causa dei continui rumor che li vogliono separati. Di recente, nell'ultima puntata di Domenica In, hanno confessato di non aver mai pensato ad intraprendere le carriere da solisti: «Se è vero che c’è maretta? Litighiamo sempre. Vabbè scherzi a parte, sì sa, oggi per fare notizia… siamo abituati. La cosa è nata perché durante la settimana di Sanremo stavamo facendo un’intervista. Nell’intervista si parlava della serata delle cover e Gianluca ha detto ‘con i Queen abbiamo voluto dimostrare che possiamo essere anche altro’. Io quando sento queste cose mi innervosisco. E ho detto ‘se vuoi essere altro fai altro, io so cosa sono e quindi tu parla per te’. Però da quindici anni siamo una sola entità».

Tuttavia, c'è chi dice di averli visti litigare durante un backstage a Sanremo.

La rivelazione di Alba Parietti

Alba Parietti è stata di recente ospite a La Vita In Diretta dove ha raccontato un aneddoto sul Volo.

Incalzata da Alberto Matano, la Parietti ha rivelato: «Sono molti anni che stanno insieme ed è normale.

I tre cantanti non hanno negato di avere spesso dei litigi, ma che si risolvono in pochissimo tempo perché ormai sono come fratelli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 15:03

