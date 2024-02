Il Volo si scioglie? Il trio svela il futuro a Viva Rai 2: «Separarci? Ecco la verità»

I ragazzi de Il Volo sono stufi delle voci che da giorni stanno circolando sul loro conto: Piero Barone starebbe prendendo lezioni di canto da solista e Gianluca Ginoble sarebbe pronto a lasciare il trio per la fidanzata che abita in America, diventando così a conti fatti la nuova "Yoko Ono". E Ignazio Boschetto? Sarebbe impegnato ad organizzare il matrimonio. Niente di più falso, come ha fatto vedere Fiorello a Viva Rai2. «L'atomo è divisibile, noi no» dicono i ragazzi con convinzione prima di partecipare alla nuova puntata del mattin show.

Tra risata e grandissime voci, le sette di mattina non sono mai state così armoniose, ma forse i cari abitanti di Via Asiago non la pensano proprio così perché Fiorello ha voluto prendersi una piccola rivincita.