Il Volo: «Noi in crisi? Litighiamo sempre, Ignazio ci fa fare pace». Cosa hanno detto a Domenica In

Il trio de Il Volo è stato ospite da Mara Venier per celebrare i loro 15 anni di carriera, dove Gianluca, Ignazio e Piero si sono raccontati tra aneddoti divertenti come le interrogazioni di Ignazio in spagnolo a 13 anni (Il professore mi faceva cantatele canzoni in spagnolo per farmi passare la materia), e momenti più delicati. Mara Venier li ha visti crescere in questi anni e non sono mancati ricordi delle prime interviste in Rai e video dei concerti più belli in questa carriera così incredibile.