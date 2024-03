Il Volo, dopo liti e smentite arriva Ad Astra, un nuovo album di inediti (per mettere a tacere i rumors sulla separazione?)

«Hanno litigato». «Si stanno per sciogliere». «Uno pensa a una carriera da solista». «L'altro a una da attore di Hollywood». «L'atomo è divisibile, noi no». Mentre le voci e le smentite di una possibile rottura si susseguono, Il Volo annuncia Ad Astra. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble arrivano il 29 marzo su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica in 5 diversi formati, con un nuovo album composto interamente da inediti. E mentre i fan tirano un sospiro di sollievo, chissà se l'opera metterà a tacere i rumors.

Ad Astra è un viaggio sonoro in 11 tracce dal sapore internazionale che arriva dopo la partecipazione al 74esimo Festival di Sanremo con Capolavoro, a coronamento dei 15 anni di carriera del trio: un vero e proprio abito fatto su misura, cucito sulle tre distinte e complementari personalità. Un progetto discografico unico nel suo genere, nato da un intenso lavoro condiviso con un eccezionale team composto da alcuni dei più importanti autori e producer del momento.

I nuovi brani tracciano un ponte tra il passato e il presente, con un deciso slancio verso il futuro: Ad Astra è una vera e propria esperienza cosmica senza confini, tra atmosfere intimistiche e suggestioni celestiali, con cui il trio italiano più famoso al mondo unisce il proprio talento musicale alla grandezza dello spazio e del tempo.

L'album è prodotto da Epic Records/Sony Music Italy ed è già disponibili in preorder (IlVolo.lnk.to/AdAstra): cd, cd autografato (esclusiva Amazon), LP colorato, LP colorato autografato (esclusiva Amazon), LP nero.

I brani di Ad Astra non mancheranno nella scaletta di Tutti per uno - Capolavoro, le quattro speciali serate all’Arena di Verona - prodotte da Friends & Partners - con tantissimi ospiti sul palco (9, 11, 12, 13 maggio), che saranno il preludio di 16 appuntamenti estivi nelle più suggestive venue d’Italia, e nei numerosi e spettacolari show che il trio farà in occasione del World Tour, in partenza a fine aprile dal Giappone.

