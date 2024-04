Micol Olivieri confessa: «Sto soffrendo di fame nervosa. Mai avuta, sono preoccupata»

di Cristina Siciliano

«Emotional eating», cioè la «fame emotiva» è un comportamento alimentare in cui una persona reagisce a una situazione emotivamente stressante, mangiando. Non sempre infatti si mangia per fame: molti utilizzano il cibo anche per alleviare stress e ansia. Lo sa bene Micol Olivieri, ex attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, che nelle ultime ore ha parlato ai suoi follower attraverso un video nelle sue Instagram stories, con consapevolezza di questo suo appetito irrefrenabile.

Le parole di Micol Olivieri

«Vi devo raccontare un po' di cose - ha spiegato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -. Questa è una cosa importante per me: ho sempre avuto difficoltà ad accettare cambiamenti del mio corpo ma quello che più mi sta preoccupando nell'ultimo periodo è questa fame nervosa che io non ho mai avuto e quindi mi sono preoccupata.

L'ex attrice ha aggiunto: «Io percepisco che il mio corpo non sta bene. Adesso voglio liberarmi dalla fame nervosa. Sono seguita da una nutrizionista e stiamo cercando di portare a termine una dieta precisa».

