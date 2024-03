Micol Olivieri: «Non ho avuto un buon rapporto con il mio papà. Sono stata cresciuta con un concetto matriarcale»

di Cristina Siciliano

Le relazioni con i genitori influiscono sulla vita adulta. Ed è un dato analizzato e provato da diverse teorie psicologiche. Lo sa bene anche Micol Olivieri, l'attrice diventata famosa interpretando la parte di Alice Cudicini nella famosa serie televisiva I Cesaroni, che ha parlato più volte del peso dell'assenza di una figura paterna nella sua vita. «Non c'è stato per molti anni», ha raccontato più volte l'attrice.

Le parole di Micol Olivieri

«Non è stato un buon padre - ha sottolineato Micol Olivieri durante il podcast No Lies su Tiktok -.

L'ex attrice ha aggiunto: «Lui aveva dei problemi probabilmente. Oggi io ho risolto tante difficoltà con lui nel senso che non lo colpevolizzo perché mi rendo conto che lui in primis ha avuto pochi strumenti. Lui doveva affrontare delle situazioni che ha avuto con i suoi genitori ma che non è riuscito ad affrontare. Questo non gli ha permesso di essere un buon padre».

«La vita va avanti»

Micol Olivieri, subito dopo l'intervista, ha pubblicato un messaggio per i suoi follower attraverso le sue Instagram stories. «Ho scelto di parlare di questo aspetto della mia vita che non ho mai tenuto nascosto ma che non ho mai approfondito perché spero possa mettere in pace molte di voi - ha scritto Micol Olivieri -. Le relazioni con i propri genitori non sempre vanno come vorremmo che fossero e non sempre sono funzionali ma ad un certo punto devi farci pace e devi elaborare ed andare avanti. Ci sono giornate in cui quel vuoto sembra incolmabile e altre in cui ti senti abbastanza forte».

«Quel vuoto è sempre lo stesso, dipende se riesci a riempirlo tutti i giorni - ha concluso l'ex attrice -. La vita va avanti, nessuno è perfetto. Neppure noi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA