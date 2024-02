Wanda Nara sulle note di "Bad Bitch": «Ottengo sempre ciò che voglio». Il post sulla vittoria a Ballando con le Stelle

Wanda Nara è stata l'ultima vincitrice di Ballando con le Stelle e ha trionfato insieme al ballerino Pasquale La Rocca. La coppia ha raccolto consensi fin dall'inizio della 18esima edizione, sorprendendo i giudici ogni sabato di più, grazie alle esibizioni portate in pista.

L'imprenditrice argentina ha sempre dichiarato che per lei, lo show condotto da Milly Carlucci è stato un vero e proprio toccasana: il ballo come uno scacciapensieri le ha fatto dimenticare per settimane tutte le cose negative della vita come, ad esempio, la malattia. Quindi, questa mattina, sabato 24 febbraio, quando Pasquale ha postato sul proprio profilo Instagram le foto della vittoria a Ballando, Wanda non ha esitato un momento a ripostare il tutto, aggiungendo anche il suo pensiero.