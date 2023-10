Meghan e Kate ad alta tensione? I fan accusano: «Lei deve sempre aggredire qualcuno...»

di redazione web

Meghan Markle è stata recentemente criticata per aver avuto un presunto comportamento "scortese" nei confronti di Kate Middleton. La coppia composta da Meghan e Harry è stata protagonista di diverse polemiche nell'ultimo anno: si è ipotizzata una crisi non solo con la corona, ma anche tra i due.

Gli eventi recenti

Due eventi pubblici avrebbero dovuto garantire un ritorno di fuoco sulla scena per Meghan Markle e il principe Harry, ma questo non è avvenuto. Le due occasioni, che rigurdavano gli Invictus Games a Dusseldorf (la competizione atletica per atleti disabili che Harry ha co-fondato nel 2014) e un vertice a New York per la Giornata mondiale della salute mentale, non hanno ottenuto gli effetti desiderati. Questo perchè la stampa si è concentrata soprattutto su narrazioni meno lusinghiere, come il fatto che Meghan abbia mancato le cerimonie di apertura. Inoltre la lente di ingrandimento era puntata sul fatto che fosse il primo viaggio di Harry e Meghan a New York dopo la controversia sull'inseguimento in macchina dei paparazzi.

Le critiche

L'opinione pubblica si è inoltre concentrata a ricordare incidenti del passato, come la presunta e continua ostilità tra Meghan e Kate Middleton. L'episodio ricordato riguarda un filmato, girato durante una cerimonia commemorativa per la regina Elisabetta II, in cui molti credono che mostri Kate indietreggiare quando Meghan la spinge via. Alcuni hanno commentato: «Kate è una persona migliore di me, l'avrei spinta via», un altro ha aggiunto «Meghan deve sempre aggredire qualcuno. Non riesce a tenere le mani a posto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA