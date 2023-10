Giulia Stabile, il giallo del like a un commento contro Sangiovanni: cancellato quasi subito, ecco il motivo

di redazione web

Giulia Stabile, ex ballerina di Amici, ha di recente commesso una gaffe sui social, che ha scatenato una polemica tra i fan. Pare che l' ex vincitrice di Amici abbia messo like a un commento di una fan in merito a un' intervista rilasciata poco tempo fa da Sangiovanni, ex partner della ballerina.

Giulia Stabile e Sangiovanni

In una recente intervista per MTV, al cantante è stato chiesto il gesto più folle da lui compiuto per amore. Sangiovanni ha risposto: «Ho preso un aereo per andare dall’altra parte del mondo. È una pazzia, tanti cash per niente!».

I fan di Giulia, indispettiti da questa dichiarazione, hanno subito invaso i social di commenti negativi contro il cantante, accusandolo di essere irrispettoso e offensivo nei confronti dell' ex fidanzata.

Qualcuno ha scritto: «Può essere una ca**ata, ma il messaggio che vuole fare arrivare è che non l’ha certo fatta per Giulia».

Pare sia proprio questo il commento al quale Giulia abbia messo like per poi, pochi istanti dopo, cancellarlo.

Il gesto di Giulia, non è di certo passato inosservato agli occhi dei fan, che hanno colto l'occasione per sollevare un nuovo polverone.

C'è chi dice che la ballerina abbia messo like per far capire al pubblico che ci fosse rimasta male, una sola cosa è certa... la verità non la sapremo mai.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 15:51

