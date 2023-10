Elodie, altro che crisi con Andrea Iannone: «Lui si prepara a rientrare in pista»

di Redazione web

Elodie e Andrea Iannone sono una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi. Lei cantante di successo, in continua ascesa dopo il successo arrivato dalla partecipazione a Sanremo 2020 con "Andromeda", lui campione su due ruote che sta per ripartire in pista dopo alcuni anni di fermo a causa dell'accusa di doping e ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Impossibile che non facciano parlare di loro, nonostante la loro indole molto riservata.

Persino il trasferimento di Elodie a Lugano, casa di Iannone, doveva rimanere un segreto, eppure, quando si tratta della cantante del momento, ogni singolo passo può essere occasione di scoop e gossip. Dopo la pubblicazione dell'album "Red Light" in cui Elodie canta la libertà e il divertimento, le voci su una loro presunta crisi si erano fatte avanti a casua dell'assenza di Andrea all'evento di lancio dell'album.

Sarò davvero arrivata ai titoli di coda la loro storia d'amore?

Elodie e Andrea Iannone, una storia d'amore senza fine

Niente di più falso, le voci sulla presunta crisi tra Andrea Iannone ed Elodie. I due sono stati fotografati dai paparazzi di Chi per le strade di Milano, dove hanno fatto colazione a Palazzo Parigi insieme ad alcuni amici, tra cui il fratello del pilota.

Tra baci e coccole, la coppia si sta godendo un momento molto importante nella vita di entrambi: lei è in vetta alla classifica, mentre lui si sta prearando per tornare in pista, nei primi mesi del 2024.

Elodie e Andrea sono sfrecciati via in macchina per tornare a Lugano, il loro nido d'amore.

