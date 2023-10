Elodie nuda, Tapiro d'oro di Striscia la Notizia: «Spogliarmi è una mia passione»

In occasione del lancio del singolo "A Fari Spenti", Elodie si è mostrata al suo pubblico come una splendida Venere nuda. La foto senza veli però ha innescato una serie di polemiche contro la cantante che le hanno però regalato un ambitissimo premio: il tapiro d'oro che le verrà consegnato questa sera a Striscia La Notizia.

Grande Fratello, Jane Alexander nuova concorrente? Qualche anno fa però diceva: «Il Gf Vip mi ha distrutto la carriera»

Didascalia

Grande Fratello, Jane Alexander sbugiarda Beatrice «Non sei mai stata in lizza per Elisa di Rivombrosa». Poi la proposta choc di Signorini

Elodie desnuda

Questa sera a Striscia la notizia - Canale 5, ore 20.35 - Elodie riceve il primo Tapiro d’oro della carriera, dopo le polemiche sulle foto in cui posa nuda per promuovere il nuovo singolo.

La polemica

Tutto è nato dopo la pubblicazione sui social della sua foto senza veli in occasione del lancio del suo singolo. Pioggia di critiche che Elodie è da subito rispedito al mittente: «Il mio corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera. Tanti mi hanno detto che non c’è bisogno, invece ce n’è eccome! Il corpo è nostro e siamo libere di decidere come utilizzarlo: per me è arte e libertà».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA