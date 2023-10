Levante all'attacco: «Quando si parla senza conoscere e sapere, si banalizza il tema». Poi cancella la storia: a chi si riferiva?

di Redazione web

Elodie ha annunciato il suo nuovo album in uscita quetsa notte a mezzanotte, dal titolo Red Light. Sarà un disco con sette nuovi inediti tutti da ballare dove al centro ci sarà il corpo della donna, in tutta la sua bellezza. Durante la conferenza stampa, la cantante ha parlato dell'importante della sorellanza tra donne e del corpo femminile che va esposto perché è arte, ma a quanto pare a non tutti è piaciuto questo discorso, anzi...

Andiamo a scoprire cosa è successo.

Elodie nuda, lo sfogo dopo le critiche: «Mi hanno detto che non c'è bisogno, invece ce n'è: spogliarsi è arte e libertà»

Elodie, Arisa e Victoria dei Maneskin nude, Paolo Crepet: «Quando arrivi a mostrarti così, vuol dire che è la fine»

Levante è uscita ora da Pilates. Non fa nomi, ma se ce l’ha con Elodie qui scoppia il putiferio. pic.twitter.com/eYkNV3q2SR — Fran Altomare (@FranAltomare) October 5, 2023

La storia di Levante

Poco tempo dopo l'annuncio del nuovo album e della conferenza stampa, Levante ha publicato una storia in cui esprime un parere generale che a molti fan è sembrata essere una frecciatina nei confronti di Elodie.

«Pensavo al fatto che quando delle persone molto esposte si pronunciano su temi importanti e senza poi saperne un gran che... magari sentono davvero il desiderio di difendere una determinata categoria, ma non ne hanno né le capacità linguistiche e neanche le conocsenze.. Il risultato, il grande rischio, seppur si vuole far bene, è fare malissimo, è banalizzare un tema», ha detto Levante. Una volta resa conto dell'impatto che ha avuto la sua considerazione su X (ex Twitter), ha subito cancellato la storia Instagram.

«Non so se Levante si riferisca a Elodie, come molti pensano. Credo però che abbia torto: certe volte anche un gesto di empatia, in tempi di ostentata omofobia, è sufficiente. Se sai argomentare tanto meglio, altrimenti fai la tua parte con gli strumenti culturali che hai», ha scritto un utente.

I fan di Elodie hanno considerato il suo discorso come una frecciatina a Elodie e hanno iniziato a difenderla. Che si sia trattato davvero di una stoccata? Oppure era semplicemente un pensiero generico?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA