Grande Fratello, Signorini difende la storia tra Beatrice Luzzi e Garibaldi: «Surreale? E allora Briatore e le ventenni?»

La storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi non è vista di buon occhio dai concorrenti del Grande Fratello, che pensano sia tutto falso o comunque frutto di una precisa strategia. A prendere le loro difese è Alfonso Signorini che si scaglia contro i pregiudizi sulla diferrenza d'età.

Grande Fratello,12 ottobre:Beatrice, Grecia e Rosy in nomination. Lunedì nuovi ingressi

Grande Fratello, Signorini difende la storia tra Beatrice e Garibaldi: «Surreale? E allora Briatore e le ventenni?»

I genitori di Heidi contro il Grande Fratello «Siamo devastati e con le mani legate. Un incubo». Sui social una presunta chat

La difesa di Signorini

C'è una grande diffidenza da parte degli inquilini del Grande Fratello sulla storia d'amore che sta nascendo tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Il conduttore si lancia in una difesa accorata «Non capisco perché per Beatrice, che è una signora più grande, e Giuseppe si parli di storia surreale e a nessuno venga in mente di dire la stessa cosa ai vari Flavio Briatore che stanno con ragazze di vent'anni. Se il signor Massimiliano Varrese perde la testa per Heidi che ha forse trent'anni meno di lui, qualcuno dice che si tratta di un rapporto surreale? Perché con Beatrice e Giuseppe lo si dice?».

Anche Cesara Buonamici li difende e li paragona al premier francese e alla moglie «Mi fate venire in mente il presidente Macron e la sua compagna. Siete una coppia, state bene insieme, che importa chi è preso di più e chi di meno? Le coppie sono come sono, non come dovrebbero essere».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 07:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA