Grande Fratello, Massimiliano Varrese invoca la privacy contro Beatrice Luzzi, Signorini furioso: «Non sei a casa tua»

Nemmeno l'amore è riuscito a distendere gli animi di Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. I due acerrimi nemici non riescono ad andare d'accordo e anche durante la diretta del Grande Fratello di giovedì 12 ottobre, se ne sono dette di tutti i colori. Varrese addirittura invoca la privacy. Ma andiamo con ordine.

Quale Privacy?

Lunedì scorso Beatrice Luzzi aveva definito Massimiliano Varrese un serpente, l'attore aveva contraccambiato il complimento definendola vipera vedova nera.

A detta di Beatrice, durante la diretta di giovedì sera, ha provato a fare un gesto distensivo andando a parlare con Varrese, che però l'ha scacciata in malo modo. Nella notte scorsa Beatrice si è avvicinata al letto di Varrese che stava parlando con Ciro e Heidi, l'attore le ha chiesto di andare via e Alfonso Signorini ha voluto capire il motivo di questo gesto.

«Una che in puntata mi ha dato del serpente e poi vuole sedersi sul letto - spiega Massimiliano - per me è violazione della privacy. È come se fossi entrata in casa mia senza bussare e chiedere permesso, non si tratta di ruoli lei vuole fare la vittima affinché io sia carnefice».

Signorini lo redarguisce «Massimiliano non sei in casa tua, sei al Grande Fratello non parlare di privacy se sei qua dentro». «Hai ragione intendevo intimità. Beatrice è falsa come un soldo bucato», Beatrice «Io volevo fare una gesto di distensione e leggerezza».

