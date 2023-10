Stefano De Martino avvistato al party di Emma Marrone (mentre Belen è sparita): la mossa che non è piaciuta

di Redazione Web

Stefano De Martino pare abbia ricucito alla grande i rapporti con Emma Marrone. I due sarebbero stati visti a una festa insieme, anche se nessuno dei due ne ha fatto parola. Ai più attenti non è sfuggita la presenza di De Martino in un video della cantante, che mostra solo le spalle di Stefano mentre balla con altri amici. Alla festa erano presenti però anche altre persone che hanno immortalato il conduttore nel corso del party di lancio del nuovo disco della cantante leccese a Milano .

La festa

Stefano era al locale con alcuni amici, che hanno ripreso la serata postando a loro volta delle foto e dei video sui social.

Le polemiche

Tutta questa voglia di far festa non è piaciuta ad alcuni followers, viste le recenti notizie in merito allo stato di salute di Belen Rodriguez, ex moglie di De Martino. Sembrerebbe che la showgirl argentina sia stata ricoverata in una clinica e non veda da tempo i suoi figli, che trascorrono le giornate con i papà, nonni e zii. Insomma non a tutti è pisciuta l'idea che De Martino facesse vita mondana con una situazione familiare così delicata.

