Aurora Ramazzotti, la risposta (un anno dopo) alle critiche durante la gravidanza: «Avete detto una c***»

Aurora Ramazzotti posta un ricordo dello scorso anno sui social, rispondendo anche alle polemiche di molte persone che l'avevano attaccata nel corso della gravidanza. Durante tutta la sua attesa, infatti, ha mostrato aspetti più e meno belli dell'essere incinta e molte donne l'avevano accusata di lamentarsi troppo della sua stanchezza e l'avevano avvertita che una volta nato il piccolo sarebbe stato decisamente peggio.

Il ricordo

Oggi Aurora, mamma di Cesare ormai da qualche mese, sembra aver ingranato il nuovo ritrmo di neo mamma e a volte posta ricordi di quando era ancora in attesa del figlio.

La polemica

A tal riguardo ha voluto lanciare una bella stoccata alle haters che nel corso della gravidanza l'avevano attaccata: «E comunque posso asserire che "ah se sei stanca adesso aspetta che nasca" è na ca**ata, perché stanca come in gravidanza non lo sono mai più stata». Sebbene Aurora non abbia mai nascosto la fatica del badare a un bambino di pochi mesi e abbia sottolineato che il suo post parto non è stato serenissimo, ha anche spiegato che per lei l'essere mamma è una gioia continua, anche tra le difficoltà e che questo le dà una grande energia.

