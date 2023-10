Michelle Hunziker, la rara foto in bianco e nero con il fratello maggiore. Chi è Harold e cosa fa

di Redazione web

Michelle Hunziker apre il cassetto dei ricordi. La showgirl ha condiviso di buon mattino con i suoi follower di Instagram una foto decisamente datata, in bianco e nero, che la ritrae bambina insieme al fratello maggiore. Grande la curiosità dei fan, poiché Harold Hunziker non è decisamente un amante dei social, al contrario della sorella. Scopriamo insieme chi è e cosa fa lo zio di Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker, la foto con il fratello

Michelle Hunziker stamattina ha condiviso tra le sue storie di Instagram una vecchia foto in bianco e nero in cui appare bambina e sorridente accanto a suo fratello Harold. «Trovato nel mio cassetto la foto mia e di mio fratello», scrive pubblicando lo scatto in cui si nota anche un quadrifoglio ormai secco. «Lo avevo trovato io», specifica Michelle.

Chi è Harold Hunziker, il fratello di Michelle

Harold Hunziker era già apparso tra le foto della sorella Michelle in occasione della prima Comunione della figlia Sole e in pochi altri contenuti social. Di lui si sa che è nato in Svizzera nel 1970, a luglio ha compiuto 54 anni (e Michelle gli ha fatto degli auguri social). Vive a Ginevra, dove ha aperto un ristorante dopo aver lavorato per 27 anni Amministratore delegato per Mc Donald’s in Italia. Non è un grande fan dei social network, e il suo account Instagram ne è la prova. Il primo post risale al 2018 ed è una foto proprio con la sorella: «Obbligato da Michelle», si legge nella didascalia. I due fratelli, nonostante la distanza, hanno un ottimo rapporto ed è impossibile non notare la somiglianza: hanno entrambi un sorriso smagliante.

Harold non è l'unico fratello di Michelle, c'è anche Andrea. Con lui i rapporti non sembrano essere dei migliori, tanto che la showgirl svizzera non lo ha mai menzionato nel suo libro "Una vita", e Andrea stesso durante un'intervista spiegò che non si vedevano da più di dieci anni ma senza un motivo a lui conosciuto: «Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere. Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti». Un appello che, però, pare Michelle non abbia colto.

