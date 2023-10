Michelle Hunziker, il mantra per l'obiettivo da raggiungere: «Focus, disciplina e impegno»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha spesso condiviso con i suoi fan la sua passione per il karate Kyokushinkai, uno sport a cui l'ha introdotta l'ex marito Eros Ramazzotti e di cui è già cintura blu. Ma adesso, la nonna di Cesare sta lavorando molto sodo per ottenere la cintura successiva. La conduttrice condivide spesso sul suo profilo Instagram i vari allenamenti con la sua senpai Simona.

Andiamo a vedere come procede il duro allenamento.

Michelle Hunziker e l'amore per lo sport

Michelle Hunziker ha sempre condiviso con i suoi follower il suo amore per lo sport e per il karate in particolar modo. L'amore per le arti marziali è nato qualche anno fa e fu proprio il suo ex marito Eros Ramazzotti ad introdurla a questo mondo, facendole conoscere la sua attuale senpai, la sua allenatrice e preparatrice atletica che la sta aiuando ad arrivare preparata alla sua prossima sfida: ottenere la cintura successiva.

«Focus, disciplina e impegno.

