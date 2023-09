Michelle Hunziker a passeggio con le figlie al parco: «Cosa ci fa a Roma?»

di Redazione web

Michelle Hunziker è stata avvista a Roma. La showgirl, nelle ultime ore, inoltre, ha pubblicato su Instagram una foto con le figlie Sole Trussardi, 9 anni e Celeste Trussardi, 8 anni. Mano nella mano con le piccole di spalle, la conduttrice ha scritto: «My girl». Alle sue spalle la splendida cornice di un parco che sembra essere noto ai romani. Ecco dove si trova la showgirl e perché.

Cosa ci farà Michelle Hunziker a Roma? Non è chiaro se la showgirl sia nella Capitale per trascorrere il weekend da vacanziera o se sia a Roma per lavoro, ma, ad ogni modo, ha approfittato della splendida giornata di questo sabato, 30 settembre, per godersi una passeggiata in compagnia delle due figlie avute con l'ex compagno Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker ha poi condiviso nelle sue Instagram stories anche un video simpatico di un topolino che canta nel potrellone di un'automobile augurando a tutti un weekend felice: «Buon sabato carico», ha concluso la showgirl.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 14:43

