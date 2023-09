Aurora Ramazzotti, il tempo vola con Goffredo Cerza: «Due bambini allora, due bravi genitori adesso»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti (26 anni) e Goffredo Cerza (27 anni) sono una delle coppie più amate dei social. La loro storia d'amore è iniziata nel 2017 e, tra alti e bassi, i due si amano come il primo giorno e dalla loro unione è nato il piccolo Cesare. La loro relazione è cambiata molto negli anni, ma mai come nell'ultimo, quando Aurora è rimasta incinta. I due sono andati a convivere e adesso vivono la loro vita tra impegni lavorativi e familiari, in una nuova dimensione che entrambi sembrano adorare.

Aurora ha partecipato, insieme a Goffredo Cerza, a un evento organizzato da Kinder e, tra le vecchie foto, ha ritrovato un ricordo che li ritrae allo stesso evento, nel 2017, all'inizio della loro relazione. Andiamo a vedere meglio le immagini.

Aurora Ramazzotti, l'amore come il primo giorno

Aurora Ramazzotti ha condiviso con i suoi fan alcuni scatti dell'ultimo evento a Berlino al quale ha partecipato con Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker a ritrovato le foto dello stesso evento a cui partecipò sei anni fa, sempre affiancata dal suo compagno.

Erano i primi mesi di frequentazione, eppure le foto di "oggi" e "ieri" li mostrano innamorati persi l'uno dell'altro e lo sguardo d'amore che si scambiano è rimasto intatto, come dicono molti commenti dei fan.

Mentre Auri pensa al tempo che è passato così velocemente, alcuni follower le ricordano «Eravate due bambini allora e siete due bravissimi genitori oggi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 11:27

