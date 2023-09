Aurora Ramazzotti, l'aereo in ritardo e l'abbraccio notturno a Cesare: «Stanotte il mio posto è accanto a lui»

di Redazione web

Sono stati giorni frenetici per Aurora Ramazzotti, dopo la partecipazione all'evento di Dove per la campagna di sensibilizzazione "Il costo della bellezza" a Roma e, il giorno dopo l'evento di beneficenza per la giornata internazionale dei bambini a Berlino dove alcuni influencer vengono chiamati per giocare insieme a ragazzi sche vivono in situazioni difficili e, insieme, trascorrono una giornata spensierata. Mamma Aurora Ramazzotti era felicissima di partecipare a questi eventi, ma l'emozione di tornare a casa e riabbracciare il suo piccolo Cesare è stata sicuramente impagabile.

Aurora Ramazzotti, la foto del pranzo a Brera con Cesare stupisce tutti: «Non la smetteva di...»

Michelle Hunziker, in versione nonna per il piccolo Cesare: «Non so se resisto alla tentazione...»

Aurora e il ritorno da Cesare

Durante le sue giornate lavorative e il viaggio a Berlino di un giorno solo, Aurora Ramazzotti aveva affidato il piccolo Cesare a nonna Michelle Hunziker, felicissima di trascorrere qualche giorno con il nipotino.

Il rientro a casa in tarda serata, con il ritardo dell'aereo di un'ora e mezza, è stato molto difficile, ma Aurora e Goffredo non vedevano l'ora di tornare a casa dal loro "banano". Infatti, appena sono arrivati a casa, mamma Auri ha deciso di dormire accanto a Cesare perché così «se mi sveglio alle quattro di notte lo vedo subito».

D'altronde, «stanotte è questo il mio posto» ha detto Aurora, quello vicino al suo amato Cesare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA