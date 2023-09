Aurora Ramazzotti, la dedica a Cesare nasconde un dettaglio inaspettato

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è una mamma a tutto tondo che, dalla nascita del piccolo Cesare, ha preferito mettere in pausa momentaneamente la sua carriera televisiva per potersi dedicare completamente al primogenito, avuto da Goffredo Cerza. La neomamma ha condiviso alcuni momenti di quetsi ultimi mesi con il figlio in braccio e la caption che la dice lunga: «50 sfumature di neomamma».

La neomamma Aurora Ramazzotti ha condiviso alcuni momenti molto divertenti della sua esperienza con la maternità fino ad ora. Auri è stata una mamma fit, portando Cesare in palestra con lei e facendo gli squat con il piccolo in braccio, una mamma taxista, mentre portava il piccolo in giro per il bar in modo da distrarlo e non farlo piangere, una mamma cantante che cercava di ingannare il figlio con canzoncine e cullandolo tra le braccia, mentre lui voleva solo piangere per la visita dalla pediatra, ma anche una mamma chiacchierona con cui condividere segreti e confidenze, mascherate da versetti incomprensibili, ma che sicuramente loro due comprendono molto bene.

È una mamma felice Aurora Ramazzotti, che cerca di trasmettere tutta la sua allegria e spensieratezza al suo piccolo Cesare.

Il dettaglio notato

I fan hanno notato, tra i video condivisi, uno in particolare. Aurora e Cesare sono al ristorante e mentre loro due sono impegnati a giocare battendosi le manine a tempo, dietro di loro c'è una famiglia che sta aspettando che arrivino le ordinazioni, al tavolo. Tra di loro c'è questa bambina dai capelli biondi che legge un libro mentre è in attesa.

«Ma la bambina che legge il libro invece di stare con il telefono?» ha notato un utente e la replica di Aurora non si è fatta attendere: «Che brava, al posto di stare attaccata ai device, sta leggendo. Bravissimi mamma e papà!»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 15:15

