Michelle Hunziker con Aurora Ramazzotti: «Bisnonna e mammina scatenate al parco»

di Redazione web

Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e Ineke Hunziker al parco insieme hanno dato vita ad un simpatico "siparietto". Tre generazioni a confronto che conquistano i fan ogni giorno con la loro spensieratezza e sorrisi. La conduttrice, infatti, proprio nelle ultime ore ha condiviso un video della figlia e della mamma che ballano al parco seguendo quelle che sono alcune mosse di un gruppo di fitness, intento a fare jogging nella natura.

Aurora Ramazzotti, Cesare ha una nuova "amica": «Incontri mattutini»

Aurora Ramazzotti, il tempo vola con Goffredo Cerza: «Due bambini allora, due bravi genitori adesso»

Michelle Hunziker al parco

«Bisnonna e mammina scatenate al parco», è la didascalia con cui Michelle Hunziker ha descritto la scenetta di Aurora Ramazzotti e della nonna, ormai grazie a lei bisnonna, con cui ha ballato e saltellato nel verde.

Proprio in mattinata, infatti, sullo stesso prato verde, Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto del piccolo Cesare con una cagnolina, presumibilmente conosicuta lì. In altre parole, una giornata in famiglia con il neonato che a reso, dalla sua nascita, lo scorso 30 marzo 2023, la vita in casa Hunziker sempre più allegra e ricca d'amore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA