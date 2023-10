Michelle Hunziker parte per un viaggio: nuova avventura con una compagnia speciale. «Direzione...»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha rivelato di star partendo per una nuova avventura. Si tratta di un viaggio che inizierà a breve. Nelle sue Instagram stories, infatti, la conduttrice si è immortalata con uno zaino in spalla mentre con una persona speciale si dicono pronte a partire. Dove è diretta la showgirl? Scopriamo insieme i dettagli che Michelle Hunziker ha rivelato in merito.



Dopo la figlia Aurora Ramazzotti, anche Michelle Hunziker si recherà in Germania. A rivelarlo è la stessa showgirl che ha definito «tedesca» l'avventura che sta per intraprendere. Al suo fianco c'è Laura Barenghi, artista del make-up e hair style che evidentemente sarà di supporto alla conduttrice per qualche evento al quale dovrà prendere parte.



Aurora Ramazzotti, nelle scorse settimane, è stata a Berlino con Goffredo Cerza, per prendere parte ad un evento organizzato in occasione della Giornata internazionale dei bambini.

