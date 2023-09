Aurora Ramazzotti, Cesare prende il biberon da solo e le si intenerisce davanti alle prime conquiste di "Banano"

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti continuna a mostrare i piccoli progressi del suo Cesare. Mamma premurosa e attenta a tutelare la privacy del suo bambino, così come fecero i suoi genitori con lei quando era minorenne, non manca però di coinvolgere la sua community nella sua nuova avventura da mamma e lo fa spesso in modo ironico, ma anche sottolineando degli aspetti poco noti della gravidanza e del post parto nel tentativo di sciogliere dei taboo.

I progressi

Tra i progressi del suo piccolo c'è la conquista del tenere il biberon da solo, un gesto tenero, di piccola-grande indipendenza, che scioglie tutte le neo mamme quando lo vedono fare al loro pargolo. Così Aurora che, postando la foto in una storia su Instagram, sottolinea: «Da soli».

Il bambino, di pochi mesi, con le sue braccia paffute tiene con forza il biberon con il latte intenerendo non solo sua mamma ma tutti i suoi followers.

Vita da mamma

La Ramazzotti ama mostrare, appunto, i progressi del suo Cesare sui social, facendo vedere i primi sgambettamenti e le prime vocalizzazioni, tanto da aggiuingere ironicamente che ormai in casa sua non è più così facile fare delle storie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 15:33

