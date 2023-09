Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, polemica dietro le quinte: volano caffè e asciugamani

di Redazione Web

Pomeriggio Cinque è tornato con la nuova conduttrice e il suo inizio è stato decisamente scoppiettante. Myrta Merlino sembra piacere all'azienda e al pubblico, ma nel suo enturage qualcosa non andrebbe, tanto che si è passati già alla sostituzione del regista, pare a causa di alcuni errori tecnici che avrebbero reso la prima puntata poco fluida.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: crisi realmente superata? La mamma di lei blocca il dj sui social

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino con i figli di lui, la famiglia allargata a spasso per le vie di Milano

Il licenziamento del regista

Ermanno Corbella è stato quindi sostituito con Franco Bianca e su Tvblog ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato cosa è accaduto, chiarendo che la Merlino non ha nulla a che vedere con il suo allontanamento dal programma. Ma l’aria dietro le quinte della trasmissione di Canale 5 sembra essere più tesa che mai. Secondo alcuni rumors riportati da Ivan Rota su Il Giornale d’Italia, pare che alla Merlino non sia piaciuto il gesto di Mediaset e dopo il presunto licenziamento del regista, avrebbe tirato un caffè addosso a un autore.

Polemiche per la Merlino

Sembra che Myrta abbia anche lanciato un asciugamano contro una parrucchiera.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA