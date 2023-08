Belve, Francesca Fagnani torna a settembre con la nuova edizione: ecco i possibili ospiti

di Redazione Web

A settembre 2023 partirà la nuova edizione di Belve, come annunciato dalla stessa conduttrice Francesca Fagnani che arriva in prima serata con le sue interviste pungenti. Sono tanti i nomi degli ospiti attesi in questa edizione. Non ci sono ancora conferme ma secondo quanto riporta il profilo Twitter La TV Estate potrebbero esserci diversi personaggi interessanti.

Francesca Tocca e la frecciatina a Raimondo Todaro sui social: è di nuovo crisi?

Flavio Briatore in vacanza con i due figli: Nathan e Leni Klum, le foto con gli amici

I nomi

Uno di questi è Bugo, diventato famoso, ahilui dopo la lite con Morgan al Festival di Sanremo. Potrebbe anche esserci Amadeus, che non è escluso che potrà dare delle anticipazioni per il Festival, di cui sarà, ancora una volta il conduttore . Tra i rumors pare arriverà davanti alla Fagnani anche Iva Zanicchi, personaggio molto amato che negli ultimi anni ha saputo anche suscitare qualche polemica.

Gossip e spettacolo

Stefano De Martino è un altro dei nomi dei possibili ospiti e non si esclude che possa dire la sua sulla chiacchieratissima fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Tra i personaggi famosi compare anche il nome di Milly Carlucci e quello di Francesca Chillemi, l’attrice che ha raggiunto il successo grazie a “Che Dio ci aiuti” potrebbe raccontare qualcosa in merito alla sua vita privata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA