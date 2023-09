Michelle Hunziker, in piscina con l'accessorio “rubato”: «Sono stata costretta...»

di Redazione web

Michelle Hunziker continua a godersi l'estate. Questa volta, in piscina con le figlie, però, il suo look non è propriamente quello che ci si aspetterebbe dalla showgirl. La conduttrice, infatti, ha condiviso sui social uno scatto simpatico in cui si mostra con un accessorio particolare che ha fatto sorridere i fan.

Pare l'abbia rubato ad una delle sue figlie più piccole, Celeste di 8 anni e Sole di 9: ecco di cosa si tratta.

«Quando dimentichi la tua cuffia e sei costretto a indossare quella di tua figlia a forma di squalo», ha scritto nelle sue Instagram stories Michelle Hunziker.

Il bagno, nella maggior parte delle piscine pubbliche, infatti, richiede l'utilizzo di una cuffia per i capelli per evitare di contaminare l'acqua. Se dimentichi la cuffia a casa? Basta rubare quella di tuo figlio o tua figlia, come ha fatto la showgirl, e ottenere un look simpatico che si adatta perfettamente alla spensieratezza dell'estate e, in questo caso, all'ironia di Michelle Hunziker.

