Aurora Ramazzotti e il mistero della valigia con il piccolo Cesare: «Sos»

Aurora Ramazzotti sta preparando proprio nelle ultime ore le valigie, con il supporto indispensabile di suo figlio Cesare. Il piccolo, infatti, sommerso da crucce e vestiti è pronto a supportare la mamma nell'organizzazione: ma per Venezia?

Non è chiaro se la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti raggiungerà la Mostra del Cinema nella città italiana dell'amore, ma pare che le valigie siano pronte per una partenza. Ecco cosa è successo.

Aurora Ramazzotti a Venezia ci sarà? Se lo domandano in tantissimi in questi giorni, eppure, l'influencer sembra molto impegnata con il figlio, a trascorrere qualche giorno al mare.

Nelle ultime ore ha immortalato gli ultimi momenti estivi, in cui si è mostrata piegare vestiti in una valigia, mentre Cesare "l'aiuta" come può, sorreggendo una cruccia. Non è chiaro se anche Aurora Ramazzotti sfilerà sul red carpet, ma pare che si stia preparando per una partenza.

L'indizio social?

Solo qualche giorno fa, ha scherzato sull'argomento mostrandosi in asciugamano post doccia e scrivendo: «Styling by madre natura.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 18:44

