Michelle Hunziker, giornata con Cesare: «Giochi con il mio bignè». Dove è Aurora Ramazzotti?

Michelle Hunziker è una mamma e nonna modello, sempre pronta ad correre in aiuto della famiglia quando la chiamano. Questa mattina la conduttrice televisiva è andata a casa della figlia Aurora Ramazzotti, per giocare con il piccolo Cesare o, «il suo bignè» come lo ha soprannominato. Cesare riesce a stare seduto (aiutato dai cuscini dietro la schiena) di fronte a nonna Michelle, mentre lei gli mostra i pupazzi e i giochi con cui si divertiranno durante la giornata.

La stanza dove si trovano nello scatto pubblicato dalla conduttrice stessa è la camera da letto di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, come si può notare dalle fotografie della coppia appese al muro e dal lettino accanto al lettone di mamma e papà.

Ma dove sarà Aurora?

Il mistero di Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker si è preparata ad affrontare una lunga giornata con il piccolo Cesare, mentre mamma Aurora e papà Goffredo non ci sono. Il motivo della loro assenza? I due sono stati invitati ad un matrimonio proprio oggi e avranno deciso, probabilmente, di non portare con sè anche il piccolo Cesare per non farlo stancare.

Solo ieri, Aurora ha pubblicato 4 vestiti scelti da Revest, un negozio in ci si possono affittare abiti di alta moda, e tra questi ci sarà quello che indosserà oggi al matrimonio. Un piccolo spoiler, non ha scelto quello color cappuccino perché «troppo impegnativo». Non resta che attendere per scoèrire il look scelto, mentre Michelle si gode una giornata con il nipotino.

