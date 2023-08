Michelle Hunziker, la malinconia del cagnolino: «Gli mancherà...»

di Redazione Web

Per Michelle Hunziker la prima vacanza da neo nonna o meglio «mamma al cubo» è giunta al termine. La conduttrice ha scelto la Sardegna come ultima tranche della sua vacanza iniziata prima a Capri e nella sua Romagna. Ma come tutte le cose, anche le vacanze hanno una fine e per Michelle Hunziker è arrivato il momento di salutare mare, sole e relax. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Michelle Hunziker, nelle ultime ore ha comunicato ai suoi fan di essere pronta per tornare a casa e riprendere la sua routine quotidiana. La conduttrice ha infatti pubblicato un video nelle sue Instagram stories in cui mosta il suo cagnolino.

«Leoncino stiamo andando a casa amore - sottolinea Michelle Hunziker -. Ma come sei bello lavato e pulito. Sei pronto a tornare a casa nella tua cuccia?».

Poi, ha aggiunto: «La malinconia di Leone. Gli mancherà la Sardegna».

Sono queste le parole di Michelle Hunziker che ufficializzano la fine della sua estate.

