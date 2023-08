Michelle Hunziker, domenica di lavoro in palestra con Goffredo Cerza: «Leg day». Gli esercizi più faticosi

di Redazione web

Chi bella vuole apparire, un po' deve soffrire. Questo vale anche per Michelle Hunziker (46 anni) che sta affrontando una domenica molto particolare, di lavoro intenso, quello che fa sudare parecchio. Nonna Michelle è in palestra e i fan sono molto sorpresi della forza di volontà della donna, soprattutto perché si tratta del “leg day”, ovvero giorno in cui si allenano prettamente le gambe e, lo sanno tutti, è il più faticoso.

Per fortuna Michelle Hunziker non è sola. Andiamo a vedere chi sta facendo work out la domenica mattina con lei.

Michelle Hunziker e la domenica mattina in palestra

Michelle Hunziker si è recata in palestra questa mattina, di domenica, per allenarsi molto duramente. Nella storia su Instagram, la conduttrice Mediaset è molto concentrata nel suo macchinario per potenziare l'addome e le cosce, l'hip thrust con bilanciere.

Per fortuna, la mamma di Aurora Ramazzotti non è sola. Con lei, infatti, c'è anche Goffredo Cerza che sta allenando le gambe sulla macchina per l'estensione.

Insomma, una vera e propria dedizione al work out quella di Goffredo e Michelle, che "regala" loro due fisici scolpiti e molto tonici.

