Chanel Totti trucca Cristian Babalus (con Isabel). Mamma Ilary Blasi filma tutto, piovono critiche: «Sta sempre con loro?»

di Redazione web

Chanel Totti e Cristian Babalus sono più innamorati che mai e cercano di passare ogni momento a loro disposizione insieme. Dopo aver trascorso qualche giorno con la figlia Kylie (avuta dalla precedente relazione con la tiktoker Martina De Vivo), Cristian è andato dalla fidanzata Chanel, a casa sua.



Il ragazzo si trova molto bene con la famiglia Totti, dopo aver trascorso la maggior parte dell'estate in loro compagnia, tra vacanze in Puglia e la festa di compleanno (del Capitano) a Montecarlo. Ieri sera Cristian ha trascorso una serata molto particolare in compagnia di Chanel Totti e la piccola Isabel, mentre mamma Ilary Blasi riprendeva tutto sulle sue storie Instagram.

Chanel Totti, profilo TikTok rubato (di nuovo): «Segnalate, non sono io». Appello ai fan

Totti e Noemi Bocchi, compleanno da sogno con Chanel e gli amici in Costa Azzurra: «Lei ha noleggiato lo yacht di lusso»

Cristian Babalus, la serata trucco

Cristian Babalus ha ceduto alle richieste di Chanel e Isabel Totti e si è sottoposto alle cure e attenzioni delle figlie di Francesco Totti che lo hanno truccato con molta maestria e precisione. Dal fondotinta di Charlotte Tilbury, al rossetto rosa, con terra in polvere e un pennello degno di una make up artist affermata, Chanel e Isabel hanno dato il meglio di loro, mentre Ilary Blasi se la rideva e condivideva la scena con i suoi follower. La showgirl era molto felice di avere i suoi figli in casa, con i loro amici e fidanzati. Un vero e proprio ritratto di una famiglia felice.

Le critiche

Purtroppo, alcuni follower hanno criticato la presenza continua di Cristian Babalus insieme alla famiglia Totti. «Ma lui si è accasato ormai? Sta sempre con loro», ha scritto una follower, mentre altri difendono le scelte di Ilary Blasi scrivendo «Fanno bene a passare del tempo insieme, così si conoscono meglio e Ilary sa che tipo di ragazzo frequenta la figlia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA