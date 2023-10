Re Carlo e Camilla, l'indiscrezione: «Pesante discussione tra loro, la lite a causa di Harry». Cosa è successo

di Redazione web

Re Carlo e la regina Camilla, stando a quanto dichiarano fonti vicine a Buckingham Palace, non starebbero vivendo un periodo molto sereno e questo sarebbe dovuto alle pressioni di rivestire le cariche più importanti della monarchia inglese, ma anche ai litigi che riguardano questioni più interne alla Famiglia Reale. Alcuni giorni fa, un'indiscrezione riportava il fatto che William e Kate fossero risentiti con la sovrana per il suo modo di imporsi in tutte le faccende reali. Ora, sembrerebbe che Carlo e Camilla abbiano discusso per "colpa" del principe Harry.

La discussione tra Re Carlo e Camilla

Nonostante, ormai, siano passati tre anni da quando il principe Harry, insieme a Meghan Markle, ha lasciato la Royal Family, il secondogenito di Re Carlo è ancora protagonista indiretto a Buckingham Palace. Infatti, secondo quanto riporta RadarOnline (informato da fonti vicine a Palazzo), il sovrano e la moglie Camilla avrebbero litigato proprio parlando del Duca di Sussex. La pesante lite sarebbe scoppiata perché Carlo sarebbe venuto a conoscenza del fatto che, in passato, la consorte proibiva a Harry di alloggiare in qualsiasi residenza reale se non prenotando. Quindi, Camilla gli avrebbe risposto di smetterla di sentirsi in colpa nei confronti dei suoi figli solo per ciò che è successo molti anni fa (la morte di Lady Diana e gli attacchi della stampa inglese). Inoltre, gli insider dicono che la regina avrebbe esortato il re a fare l'uomo e a smetterla di sentirsi inadeguato in ogni situazione. Questi consigli non richiesti avrebbero scatenato l'ira di Re Carlo III.

Il rapporto tra Camilla, Harry e William

Il principe Harry nella sua autobiografia Spare ha più volte parlato del suo rapporto e di quello del fratello William con Camilla. I due, quando erano adolescenti, avrebbero accettato la compagna del padre perché non potevano fare altrimenti ma il legame non sarebbe mai stato così sereno e disteso. Addirittura, il principe Harry, sempre nel suo libro, avrebbe insinuato che Camilla consigliava male gli uffici stampa per ottenere più consensi da parte del popolo e screditare, invece, lui e il fratello.

